Министр информации Карлюкевич: Усилена контрпропагандистская работа по материалам деструктивных СМИ

Минск, 10 февраля. В 2019 году была усилена контрпропагандистская работа "по материалам деструктивных СМИ", заявил министр информации Александр Карлюкевич на заседании коллегии Мининформа 10 февраля.

По его словам, которые приводит пресс-служба министерства, в эфире телеканала "Беларусь 1" центральной площадкой для развенчания и опровержения фейковых новостей стала программа "Клуб редакторов". "Выпуски, посвященные данной тематике, выходили в программах "Главный эфир", "Панорама". Телеканал ОНТ запустил проект "Антифейк". На телеканале СТВ опровержение фейковых новостей осуществлялось в программах "Неделя". Активно работали БелТА, "СБ. Беларусь сегодня", — отмечается в докладе.

"Главное, что мы можем и должны противопоставить клевете и лжи, — объективную, правдивую журналистику. Это — базис информационной безопасности страны", — заявил Карлюкевич.

Он отметил, что большое значение в реализации государственной информационной политики имеет распространение отечественного информационного продукта на зарубежные страны телеканалом "Беларусь 24" и международным радио "Беларусь". "Беларусь 24" вещает круглосуточно, объем национального контента — 95%. На конец 2019 года в зоне уверенного приема сигналов спутников, распространяющих телеканал, находились более 100 стран на четырех континентах, отметил министр.