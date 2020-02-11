Минск, 11 февраля. Беларусь начала забор технологической нефти из нефтепровода "Дружба" для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, сообщили БелаПАН в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Идет оптимизация ресурсов в условиях снижения поставок нефти. Этот забор идет с участков, не задействованных в транзите нефти, чтобы не повлиять на объемы транзита и прокачки, российская сторона уведомлена. Здесь без партизанщины. Мера временная. Забор идет с условием консервации и последующей оперативной возможностью восстановить эти участки для прокачки, то есть расконсервировать и задействовать", — сообщил представитель концерна.

Технологическая нефть — это остатки нефти, нефтепродуктов, нефтесодержащей жидкости в нефтепроводах, трубах, резервуарах. Особенностью технологического процесса транспортировки является, в том числе, стабильность таких остатков. Технологическая нефть поддерживает давление в трубе и обеспечивает эффективность эксплуатации нефтепровода до точки отбора ее контрагентом.

Минск и Москва не могут договориться о цене на поставляемую в Беларусь российскую нефть. Из-за отсутствия контракта Россия с нового года прекратила поставки нефти. Белорусское правительство ведет комплексную работу по поиску альтернативных поставщиков.

Россия не поставляет нефть в Беларусь без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.

7 февраля в Сочи состоялся очередной раунд переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина по вопросам поставки российских энергоносителей в Беларусь. Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров глав государств заявил журналистам, что стороны договорились сохранить условия поставки газа в ценах 2019 года. Поставки нефти, по его словам, будут идти по рыночным ценам. "Мы будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране", — дополнил российский чиновник.

"Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются. Это все останется. Но мы будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений, чтобы обеспечить Беларусь необходимыми объемами нефти", — подчеркнул Козак.

Итоги переговоров также прокомментировал первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой. "Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", — заявил Крутой журналистам. "Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш президент и белорусская сторона", — отметил первый вице-премьер. "Беларуси не нужно никаких специальных, эксклюзивных условий, мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже", — подчеркнул Крутой.

Сейчас группа компаний "Сафмар" близкого к Александру Лукашенко бизнесмена Михаила Гуцериева является единственным поставщиком российского углеводородного сырья в Беларусь. Также закуплена и с конца января перерабатывается партия норвежской нефти в 80 тыс. тонн. В сложившейся ситуации белорусские заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке. Они перерабатывают от 16 до 20 тысяч тонн нефти в сутки и в первую очередь обеспечивают топливом внутренний рынок.