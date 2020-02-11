Лукашенко: СМИ превратились в оружие массового поражения

Минск, 11 февраля. Беларусь "простреливается со всех сторон" медийными атаками, заявил Александр Лукашенко во время совещания с руководителями ведущих государственных средств массовой информации 11 февраля.

Сюжет об этой встрече был показан в полуденном выпуске новостей на телеканале "Беларусь 1".

По словам Лукашенко, СМИ перестали быть исключительно средством донесения информации, превратившись в "полноценное оружие массового поражения". "Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем. Эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию", — сказал он.

"То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто трудно будет опровергать, по крайней мере, в коротком промежутке времени. Эта неправда, эта ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль", — добавил Лукашенко.

Он также отметил "жесточайшую конкуренцию" на информационном поле. Беларусь, по его словам, "со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из них откровенно деструктивные". "И надо сказать, что Беларусь находится в самом сложном в этом плане отношении, — считает Лукашенко. — И не надо нас, допустим, сравнивать с такими государствами, вроде бы как мы — Швейцарией, Австрией и так далее. Абсолютно нельзя, потому что эти государства существуют в составе мощного, огромного Европейского союза — около 600 миллионов человек (Швейцария не является членом ЕС. — БелаПАН.). И они всегда опираются на своих союзников, и, по крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон".



Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко обратил внимание на то, что даже "в крупных зарубежных СМИ" в отношении Беларуси "часто появляются инсинуации, а порой и вовсе заведомая ложь и клевета".

По словам главы государства, он собрал совещание, чтобы обсудить выполнение данных ранее поручений, дальнейшую стратегию работы и актуализировать задачи, стоящие перед СМИ. Эти задачи непростые, подчеркнул Лукашенко, поскольку "нынешняя обстановка не располагает к успокоенности". "Противостояние, геополитическая нестабильность в разных частях мира, в том числе в нашем регионе, — все это в повестке сегодняшнего дня", — считает он.



Глава государства заявил, что важной частью независимости любого государства является "информационный суверенитет", то есть "право проводить собственную информационную политику, формировать национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность". "И это право мы, как суверенное и независимое государство, должны отстаивать во что бы то ни стало, в том числе на информационном поле. Казалось бы, что нам еще тут бороться и воевать на этом поле? Но, увы, приходится", — добавил Лукашенко.

Среди участников совещания — председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, глава правления телеканала ОНТ Марат Марков, гендиректор телеканала СТВ Игорь Луцкий, гендиректор БелТА Ирина Акулович, главные редакторы "Беларуси сегодня" Дмитрий Жук и "Звязды" Павел Сухоруков, директор белорусского представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Владимир Перцов.

Накануне в Минске состоялась коллегия Министерства информации, на которой вице-премьер Игорь Петришенко выразил недовольство нейтральной подачей в СМИ информации о деятельности госорганов, а также призвал печатные госСМИ перехватывать инициативу у сайтов и блогеров. А министр информации Александр Карлюкевич призвал усилить контрпропагандистскую работу "по материалам деструктивных СМИ". "Главное, что мы можем и должны противопоставить клевете и лжи, — объективную, правдивую журналистику. Это — базис информационной безопасности страны", — подчеркнул Карлюкевич.

Представителей негосударственных СМИ на коллегию не пригласили.