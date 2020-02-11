Россия отклонила просьбу Беларуси пересмотреть условия кредита на строительство БелАЭС

Минск, 11 февраля. Просьба Беларуси пересмотреть условия межправительственного кредита на строительство БелАЭС — увеличить срок его действия и снизить процентную ставку — не может быть выполнена, сообщил журналистам 11 февраля заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Белорусские коллеги настоятельно просят нас пересмотреть условия действующего соглашения, — цитирует российского чиновника РБК. — Консультации такие идут в рабочем порядке, ничего особенного не происходит. <…> Одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории, поэтому нужно искать компромиссы в другой плоскости".

"Идут консультации по этому вопросу. Вопрос сложный. Он связан с решением нескольких взаимосвязанных вопросов", — приводит слова Сторчака РИА Новости.

Соглашение между правительствами Беларуси и России о предоставлении государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на белорусской территории было заключено 25 ноября 2011 года и вступило в силу 18 января 2012 года.

Согласно документу Россия предоставляет Беларуси государственный экспортный кредит в размере до 10 млрд долларов для финансирования 90% стоимости каждого договора между российским генеральным подрядчиком и белорусским заказчиком — "Атомстройэкспортом" (структура российской госкорпорации "Росатом") и РУП "Белорусская атомная электростанция".

В соответствии с соглашением белорусская сторона может использовать кредит в 2011—2020 годах. Погашение начинается через шесть месяцев с даты ввода АЭС в эксплуатацию, но не позднее 1 апреля 2021 года, и осуществляется 30 равными долями каждые полгода.

9 февраля первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сообщил журналистам, что правительства Беларуси и РФ обсудят условия кредита, выделенного на строительство БелАЭС, "с учетом определенной сдвижки сроков" ввода станции в эксплуатацию. По его словам, Беларусь просит "отложить время начала выплат по кредиту", а также "раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку", приведя ее в соответствие "с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах".

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) неподалеку от границы с Литвой за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Согласно последним заявлениям чиновников, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021 год. Предполагается, что станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.