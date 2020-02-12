МАРТ обещает в 2020 году продолжить "поддержание ценовой стабильности и защиту внутреннего рынка"

Минск, 12 февраля. В 2020 году Министерство антимонопольного регулирования и торговли продолжит поддержание ценовой стабильности и защиту внутреннего рынка за счет как инструментов антимонопольного и ценового регулирования, так и дополнительных мер. Как сообщила пресс-служба МАРТ, об этом было заявлено 12 февраля в Минске на коллегии ведомства по итогам прошлого года.

Ключевой задачей МАРТ в 2019 году, отметила пресс-служба, являлось поддержание ценовой стабильности путем реализации мер ценового и антимонопольного регулирования, регулирования деятельности естественных монополий и доминантов, совершенствования регулирования сферы государственных закупок и потребительского рынка.

Отмечено, что целевой показатель по инфляции достигается пятый год подряд. В 2019 году прирост потребительских цен составил 4,7% (при плане 5%). По итогам года достигнут исторический минимум роста регулируемых цен — 7,5%.

В 2019 году МАРТ особое внимание уделял снижению роста цен на социально значимые товары, поскольку их годовые темпы увеличения в конце 2018 — начале 2019 года составляли в среднем 8—12%. По итогам минувшего года рост цен на большинство социально значимых товаров замедлился и сложился в рамках целевого показателя по инфляции: мясо и мясопродукты подорожали на 1,3%, рыба и рыбопродукты — на 3,6%, хлеб и изделия хлебобулочные — на 4,8%, макаронные изделия — 3,4%, цены на овощи снизились на 6%.

Для снижения роста цен на потребительском рынке МАРТ дополнил перечень социально значимых товаров, цены на которые могут регулироваться ведомством не более 90 дней в течение одного года; разработал и довел до субъектов торговли рекомендации по предельным уровням торговых надбавок по основным социально значимым товарам (действуют с августа 2019 года); ввел временное регулирование цен на гречневую крупу и др.

Создан экспертный совет по вопросам цен и тарифов в составе представителей Национального банка, Национального статистического комитета, Федерации профсоюзов, МАРТ, в рамках которого были выработаны рекомендации для принятия решений в области государственного ценового регулирования.

В рамках антимонопольной деятельности "пресечена ценовая дискриминация крупной торговой сети по отношению к другим торговым объектам".