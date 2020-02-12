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Дата распечатки: 12.02.2020 18:44
 
12.02.2020 17:37 Общество

Лукашенко: Меры по предупреждению завоза коронавируса должны быть эффективными, но не избыточными

Минск, 12 февраля. Александр Лукашенко 12 февраля заслушал по телефону доклад министра здравоохранения Владимира Караника о взаимодействии с Китаем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и мерах, принимаемых в Беларуси по минимизации угрозы ее завоза и распространения, сообщила пресс-служба президента.

В настоящее время случаи заболевания инфекцией, вызванной новым коронавирусом, не зарегистрированы, сказано в релизе.

Караник отметил, что 30 января переведена в режим повышенной готовности работа санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, всех организаций здравоохранения. Созданы необходимые резервы лекарств, средств индивидуальной защиты.

Речь также велась о взаимодействии между министерствами и ведомствами в работе по предотвращению завоза и распространения вируса, организации санитарно-карантинного контроля.

Лукашенко "особо отметил необходимость принятия исчерпывающих мер по организации мероприятий и указал, что меры должны быть эффективными, но не избыточными".

БелаПАН.

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Среда, 12 Февраль 2020, 18:44
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