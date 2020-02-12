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Дата распечатки: 12.02.2020 18:44
 
12.02.2020 17:43 Спорт, Общество

Минспорта: Вице-премьер Петришенко потребовал обеспечить стопроцентное исключение употребления допинга, в том числе случайное

Минск, 12 февраля. Обеспечить стопроцентное исключение употребления допинга, в том числе случайное — такую задачу поставил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на прошедшем 12 февраля заседании коллегии Министерства спорта и туризма.

"Всякий, кто имеет отношение к подготовке спортсменов, должен понимать, что употребление допинга — это не только его личная ответственность. Каждый такой случай — это удар по имиджу государства на международной спортивной арене. И восстановить его очень сложно", — цитирует чиновника пресс-служба Минспорта.

В отчетном докладе по итогам 2019 года глава министерства Сергей Ковальчук подчеркнул, что "одна из первостепенных задач — исключить попадание допинга в организм спортсмена, иначе быть беде".

По его словам, закреплен новый порядок приобретения фармакологических препаратов для национальных и сборных команд — централизованно через Республиканский научно-практический центр спорта.

Принят ряд изменений в законодательство, предусматривающих меры ответственности за допинг в спорте (спортсменов, их персонала, федераций по видам спорта): возмещение денежных вознаграждений и стипендий президента за спортивные результаты, достигнутые с применением допинга, лишение государственных наград, лишение федераций поддержки государства.

Введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к употреблению и использование в их отношении запрещенных веществ и методов, а также незаконный оборот отдельных анаболических стероидов, которые находятся в списке сильнодействующих веществ, отметил Ковальчук.

Кроме того, Национальное антидопинговое агентство запланировало увеличение на 70% количества взятых у спортсменов допинг-проб.

Число белорусских спортсменов, уличенных в употреблении допинга в 2019 году, на заседании коллегии названо не было.

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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