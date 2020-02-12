Режимом безвизового въезда в Беларусь воспользовалось более 350 тыс. иностранцев

Минск, 12 февраля. Указом президента от 9 января 2017 года о безвизовом режиме въезда в Беларусь воспользовалось более 350 тыс. человек из 70 стран. В 2019 году их количество увеличилось на 40,3% по сравнению с 2018 годом. Такие данные оглашены на заседании коллегии Министерства спорта и туризма 12 февраля.

По сведениям Госпогранкомитета, численность иностранных граждан, посетивших Беларусь в 2019 году, составила 4 млн 924 тыс. при плане 4 млн 654 тыс.

Экспорт туристических услуг в 2019 году составил более 250 млн долларов США (+14,9% к 2018 году).

После вступления в силу указа президента от 7 августа 2019 года "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", объединившего две безвизовые зоны в единую безвизовую "Брест — Гродно", безвизовым въездом на эту территорию воспользовалось более 31 тыс. человек из 42 стран.

"Проведенная работа дает определенный эффект, который выражается в формировании устойчивого интереса к нашей стране, закреплении ее положительного имиджа, притоке туристов из других стран и развитии внутреннего туризма", — заявил на заседании министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.