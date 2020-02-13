Лукашенко: Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия

Минск, 13 февраля. Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования, заявил Александр Лукашенко 13 февраля на встрече с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Приветствуя зарубежного гостя, сообщает пресс-служба президента, Лукашенко отметил, что Беларусь часто называют восточной Швейцарией. "Я абсолютно не возражаю против такого определения. Потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами, — сказал глава государства. — Правда, есть небольшие отличия. Все-таки мы страна лесная, равнинная, с большим количеством водных ресурсов. У вас, что привлекает всегда людей, много хороших доступных горнолыжных курортов. Горы очень красят вашу страну. К сожалению, у нас такого нет".

Он отметил, что у Беларуси со Швейцарией всегда были хорошие, добрые отношения. "Но я думаю, что нам есть куда расти, особенно в сфере торгово-экономических отношений. Экономика — главное. Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования", — подчеркнул глава государства.

В качестве позитивного примера взаимодействия двух стран Лукашенко назвал решения о назначении посла Швейцарии в Беларуси и об открытии в Минске посольства этой страны. "Это будет хороший шаг в направлении углубления нашего сотрудничества, — сказал глава государства. — Ваш визит очень важен, он своевременный. И уверен, что он даст толчок углублению нашего сотрудничества".

Иньяцио Кассис отметил, что живущие и работающие в Беларуси швейцарцы высоко оценивают развитие и динамику в стране. "Когда я посещаю другие государства, есть определенная традиция: прежде чем встречаться с политиками, я провожу встречу со швейцарской диаспорой — теми швейцарскими гражданами, которые живут в стране, вносят определенный вклад в ее развитие. Сегодня утром у меня был такой завтрак со швейцарцами, живущими в Беларуси, — рассказал глава внешнеполитического ведомства. — Среди них (не живет, но активно работает в Беларуси) Петер Шпулер (владелец компании "Штадлер Рейл Групп". — прим.). Я очень хорошо его знаю по прежней работе в парламенте. Также на этой встрече был представитель Красного Креста — это гуманитарное направление. И три других гражданина Швейцарии. Для меня было очень важно узнать их ощущение, восприятие Беларуси. И все они в один голос хвалили, высоко оценивали то развитие, динамику, которая наблюдается в Беларуси".

Кассис подчеркнул, что не обижается, когда Беларусь сравнивают со Швейцарией, называя ее Швейцарией Восточной Европы. "Для нас это большая честь, что Швейцария служит примером для Беларуси. У нас действительно много общего. И количество населения схожее, мы окружены соседями, большое культурное разнообразие. Все это дает нам возможность выполнять особую функцию по строительству "мостов" (имеется в виду развитие сотрудничества между странами и народами. — прим.)", — сказал он.

Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии посещает Минск 12—13 февраля. Это первый в истории двусторонних отношений визит в Беларусь официального представителя Швейцарии такого уровня. Запланированы переговоры Кассиса с министром иностранных дел Владимиром Макеем и участие в торжественной церемонии открытия посольства Швейцарии в Беларуси.