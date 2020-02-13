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Дата распечатки: 13.02.2020 17:37
 
13.02.2020 16:18 Экономика

Дмитрий Крутой: Акционирование унитарных предприятий — одно из ключевых направлений работы Госкомимущества

Минск, 13 февраля. На заседании коллегии Государственного комитета по имуществу 13 февраля первый вице-премьер Дмитрий Крутой обозначил ключевые направления работы ведомства. "В первую очередь, это тема акционирования унитарных предприятий, отмена преимущественного права облисполкомов на покупку акций, полноценный запуск рынка акций", — цитирует первого вице-премьера пресс-служба Совета министров.

"Второй блок — работа с неплатежеспособными организациями, — добавил Крутой. — Агентство по управлению плохими долгами уже есть в сельском хозяйстве. Сейчас поставлена задача, как это масштабировать на всю страну".

По словам первого вице-премьера, правительство и Нацбанк договорились активизировать работу по созданию рынка плохих долгов.

Крутой также отметил, что в Беларуси проводится комплексный мониторинг состояния госпредприятий. "При работе с Всемирным банком, Международным валютным фондом, во время оценочных миссий, которые проходят в нашей стране, важнейший блок — это госсектор, разделение предприятий на стратегические, предприятия среднего уровня и те, которые находятся в неудовлетворительном финансовом состоянии", — сказал он.

Первый вице-премьер также сообщил, что скоро на высшем уровне состоится обсуждение системы корпоративного управления. Необходимо оценить, как выполнены задуманные мероприятия, как работают новые наблюдательные советы на предприятиях, за которыми закреплены в том числе высшие должностные лица, пояснил Крутой.

Кроме того, добавил он, предстоит подготовить закон о госпредприятиях, который обозначен как один из главных для нового состава парламента.

Крутой обратил внимание на необходимость четких правил при работе с инвесторами. Он привел пример Гродненской области, где иностранному инвестору планировалось продать несколько убыточных сельхозпредприятий, но процедура необоснованно затянулась.

Это сигнал и Национальному агентству инвестиций и приватизации, которое ответственно за выстраивание работы с инвесторами, заявил Дмитрий Крутой.

БелаПАН.

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