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Дата распечатки: 13.02.2020 17:38
 
13.02.2020 17:01 Политика, Безопасность

Госсекретарь Совбеза и министр обороны Беларуси обсудили с главой военного ведомства Армении перспективы военного сотрудничества

Минск, 13 февраля. Министр обороны Армении Давид Тоноян 13—14 февраля посещает Минск, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Глава армянского военного ведомства провел переговоры с государственным секретарем Совета безопасности Андреем Равковым и министром обороны Виктором Хрениным.

Стороны обсудили "состояние и перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами", а также утвердили план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и Армении на 2020 год.

Армения наряду с Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном была инициатором подписания 15 мая 1992 года Договора о коллективной безопасности. Спустя полтора года к этому документу присоединилась Беларусь.

14 мая 2002 года все эти страны, за исключением Узбекистана, сформировали военно-политический блок — Организацию Договора о коллективной безопасности.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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