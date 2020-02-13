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Дата распечатки: 13.02.2020 20:40
 
13.02.2020 19:26 Общество

Лукашенко учредил юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов"

Минск, 13 февраля. Указом президента от 13 февраля учреждена юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов".

На лицевой стороне медали будет размещена композиция с изображением воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом в поднятой руке и женщины с букетом цветов, на оборотной — название медали и изображение венка из листьев лавра и дуба, обвитого лентой. Награда будет изготовлена из латуни, отмечается в сообщении пресс-службы белорусского руководителя.

Юбилейная медаль будет присуждаться ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, а также военнослужащим Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Беларуси, работникам государственных органов и иным лицам, внесшим значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших, организацию мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Финансирование расходов по изготовлению медалей будет осуществлено в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание Вооруженных сил.

БелаПАН.

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