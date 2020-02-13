Щеткина освобождена от должности национального координатора по достижению Целей устойчивого развития
Минск, 13 февраля. Марианна Щеткина освобождена от должности национального координатора по достижению Целей устойчивого развития. На этот пост назначен заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко. Соответствующий указ № 52 Александр Лукашенко подписал 13 февраля, сообщила его пресс-служба.
Институт национального координатора по достижению Целей устойчивого развития был создан 25 мая 2017 года указом президента. Создание института "свидетельствует о стремлении Беларуси к достижению Целей устойчивого развития, согласованных главами государств мира на саммите ООН 2015 года", отметила тогда пресс-служба Лукашенко. Щеткина, на тот момент вице-спикер верхней палаты парламента, стала первым национальным координатором. В 2009—2016 годах занимала должность министра труда и социальной защиты.