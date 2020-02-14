Россельхознадзор изъял почти 630 кг белорусского молока и молочной продукции на международной выставке "Продэкспо-2020" в Москве

Минск, 14 февраля. Почти 630 кг белорусского молока и молочных продуктов изъял Россельхознадзор на международной выставке "Продэкспо-2020", которая проходит в Москве 10—14 февраля.

"При проведении контрольно-надзорных мероприятий на международной выставке продовольственных товаров "Продэкспо-2020" в период с 10 по 12 февраля 2020 г. Россельхознадзором выявлена подконтрольная продукция — молоко и готовая молочная продукция общим весом 628 кг, произведенная рядом предприятий Республики Беларусь. Указанная продукция поступила на выставку без прохождения ветеринарного контроля на границе", — сообщила пресс-служба ведомства.

Составлены акты о нарушении Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Продукция снята с экспонирования и запрещена к дегустации и реализации. В отношении продукции без ветеринарных сопроводительных документов принято решение об ее изолированном хранении и дальнейшему уничтожению под контролем государственной ветеринарной службы Московской области, отмечается в релизе.

В списке участников выставки на ее сайте 78 экспонентов из Беларуси. Молочную продукцию собирались представить 15 из них, в том числе "Бабушкина крынка" (Могилев), "Гамма вкуса" (Клецк), "Гродфуд" (Гродно), "Милкавита" (Гомель), "Молочный гостинец" (Минск), "Молочный мир" (Гродно), Рогачевский молочно-консервный комбиат, "Савушкин продукт" (Брест), Слуцкий сыродельный комбинат, Туровский молочный комбинат.