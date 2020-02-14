Лукашенко об отношениях с Россией: Я никогда не пойду на инкорпорацию

Минск, 14 февраля. В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, заявил Александр Лукашенко, общаясь 14 февраля с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Но ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути, добавил он.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко рассказал подробности своих переговоров с Владимиром Путиным в Сочи 7 февраля. По его словам, форма переговоров была своеобразной. Сначала президенты встретились за завтраком, и в таком формате переговоры продолжались около полутора часов. На них обсуждались проблемы еще середины прошлого века, а затем стороны затронули современные угрозы в своем регионе и других частях света. "Я аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали", — рассказал Лукашенко.

При обсуждении проблем в нефтяной сфере Путин, по словам Лукашенко, засомневался в том, что Беларуси целесообразно покупать нефть в других странах: "Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?"



Беларусь, подчеркнул Лукашенко, продолжит диверсифицировать закупки нефти, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях".

Высказывания Лукашенко приводит и телеграм-канал "Пул Первого". "Помните — ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня — думайте, как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом, я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой", — цитирует "Пул Первого" главу государства.



"Они понимают интеграцию как поглощение Беларуси. Это не интеграция — это инкорпорация! На это я никогда не пойду", — подчеркнул Лукашенко.

После этой фразы зазвучали аплодисменты, отмечает телеграм-канал.