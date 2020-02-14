Лукашенко об отношениях с Россией: Я никогда не пойду на инкорпорацию (дополнено)

Минск, 14 февраля. В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, заявил Александр Лукашенко, общаясь 14 февраля с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Но ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути, добавил он.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко рассказал подробности переговоров с Владимиром Путиным в Сочи 7 февраля. По его словам, форма переговоров была своеобразной. Сначала была встреча за завтраком, и в таком формате переговоры продолжались около полутора часов. На них обсуждались проблемы еще середины прошлого века, а затем стороны затронули современные угрозы в своем регионе и других частях света, в том числе ситуацию в Украине. "Пострадали наши люди. Война абсолютно глупая, бестолковая, братоубийственная. Этого быть не должно", — заявил Лукашенко.

"Мы все обсуждали, сопоставляя точки зрения. Я, конечно, аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали — мы отстояли нашу страну. Я ему напомнил, сколько погибло людей, сколько деревень было сожжено вместе с жителями. Он сказал о том, что практически 70% потерь — россияне", — рассказал Лукашенко.



Затем, по его словам, они с Путиным затронули сотрудничество в советские годы и вышли на современные проблемы в нефтяной сфере. "Я напомнил, что на те нефтедобывающие, газодобывающие скважины (в России. — БелаПАН.) летали самолеты из Гомеля, Витебска, Могилева, да и из Минска. То, что мы бурили и создавали в советские времена, в одну ночь оказалось чужим. И мы сегодня вынуждены покупать по мировой цене эту продукцию, а Россия у себя продает это в полцены или одну треть", — заметил Лукашенко.

Россия стала правопреемницей СССР, добавил он. Сейчас в стране собрано ядерное оружие, вся зарубежная советская собственность перешла к России, в то время как другие постсоветские республики от этого ничего не получили. "Все деньги оказались там, и потом нас кинули с советским рублем. Я все это напомнил. Мы немало сделали и немало пострадали", — сказал Лукашенко.

По его мнению, Россия как правопреемница СССР не должна уходить от обещаний советского правительства. В частности Лукашенко не понимает, почему Беларуси, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка. Он предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики. "Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды", — отметил он.

При обсуждении проблем в нефтяной сфере Путин, по словам Лукашенко, засомневался в том, что Беларуси целесообразно покупать нефть в других странах: "Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?"

Однако Беларусь продолжит диверсифицировать закупки нефти, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", подчеркнул Лукашенко.

Он также утверждает, что Беларусь и Россия не обсуждают создание наднациональных органов, но работа по дорожным картам (дорожные карты по так называемой углубленной интеграции. — БелаПАН.) продолжится.

"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", — считает Лукашенко. По его словам, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено последней (31-й) дорожной картой, стороны договорились не обсуждать. "Чисто экономические вопросы по интеграции", — заверил Лукашенко.

Высказывания Лукашенко приводит также телеграм-канал "Пул Первого". "Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня — думайте, как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом, я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой", — цитирует "Пул Первого" главу государства.

"Они понимают интеграцию как поглощение Беларуси. Это не интеграция — это инкорпорация! На это я никогда не пойду", — подчеркнул Лукашенко.

После этой фразы зазвучали аплодисменты, отмечает телеграм-канал.