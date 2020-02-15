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Дата распечатки: 15.02.2020 10:54
 
15.02.2020 10:07 Политика

Лукашенко в поздравлении Вучичу заявил о готовности максимально содействовать развитию сотрудничества с Сербией

Минск, 15 февраля. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Сербии Александра Вучича с национальным праздником — Днем государственности Республики Сербия.

"Ваша страна является образцом стойкости, целеустремленности, большой славянской души и достойного сохранения национальных традиций, — приводит слова поздравления пресс-служба Лукашенко. — Наши регулярные встречи, в том числе мой недавний официальный визит в братскую Сербию, всегда проходят в атмосфере открытости, дружбы и уважения".

Глава государства выразил убеждение, что реализация договоренностей, достигнутых в декабре 2019 года в Белграде, позволит государствам выйти на качественно новый уровень взаимодействия в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях. "Со своей стороны уверяю Вас в готовности максимально содействовать развитию очерченных нами направлений", — отметил белорусский руководитель.

Лукашенко пожелал Вучичу крепкого здоровья и успехов в политической деятельности, а дружественному народу Сербии — мира и благополучия.

 

БелаПАН.

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