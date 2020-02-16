Лукашенко поздравил президента Литвы с Днем восстановления Литовского государства

Минск, 16 февраля. Александр Лукашенко поздравил президента Литвы Гитанаса Науседу с национальным праздником — Днем восстановления Литовского государства.

"Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с вашей страной на принципах доверия и взаимного уважения. Это позволит использовать большой потенциал белорусско-литовского соседства во всех отраслях на пользу наших братских народов", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский официальный лидер пожелал Гитанасу Науседе "крепкого здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Литвы — мира и благополучия".