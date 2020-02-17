Лукашенко: Беларусь рассчитывает на более широкую поддержку Евросоюза и России в укреплении безопасности на общих границах

Минск, 17 февраля. Беларусь рассчитывает на более широкую поддержку и содействие ЕС в укреплении безопасности на общей границе, заявил Александр Лукашенко 17 февраля, утверждая решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2020 году.

"Необходимо предметно использовать заинтересованность Европейского союза в укреплении сотрудничества с Беларусью по противодействию общим угрозам. А таких общих угроз десятки — наших, совместных с Евросоюзом, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недешево. Мы рассчитываем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза — это наша общая граница с Российской Федерацией".

Лукашенко отметил, что пограничная безопасность — важнейший вопрос государственной политики, особенно в Беларуси, поэтому ежегодно на утверждение главы государства выносится решение на охрану границы. "К сожалению, вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше", — заявил он.

По словам официального лидера, растет незаконная миграция, контрабанда наркотиков. "Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере", — подчеркнул Лукашенко.

"Говоря об экономике, — продолжил белорусский руководитель, — я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ".

Лукашенко отметил, что между Беларусью и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн тонн нефти, "вот и все".

В прошлом году официальный лидер принял решение увеличить штатную численность пограничного ведомства, чтобы укрепить действующие подразделения на границах, создать новые заставы и боеспособные маневренные группы, ликвидированные после распада Советского Союза. Такие подразделения должны грамотно и эффективно применяться в охране пограничных рубежей, а для оперативного решения задач в различных условиях оснащаться современными образцами вооружения и техники, отметил тогда Лукашенко.

Важным вопросом, по его словам, остается обеспечение транзитной и туристической привлекательности страны. Последовательно оптимизируется визовая политика, при этом бдительность на границе никто не отменял, отметил он. "Нарушения должны гарантированно выявляться, а еще лучше — профилактироваться и упреждаться. Каждый метр границы должен быть надежно защищен, в том числе с помощью самых современных технических средств. И, конечно, как всегда у нас было, с помощью местного населения. Надо эту работу поднять на самый высокий уровень", — призвал Лукашенко.

Он поинтересовался у председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, какие основные проблемные вопросы его ведомство намерено решать в этом году и как ведется работа по созданию нормальных условий, в том числе бытовых, для пограничников и их семей.