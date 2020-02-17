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Дата распечатки: 17.02.2020 14:46
 
17.02.2020 14:27 Видео, Власть

Министр здравоохранения: В центре медицинской реабилитации "Загорье" разместят 200 китайских студентов

Вечером 17 февраля в Минском областном центре медицинской реабилитации "Загорье" поселят 32 китайских студента, которые возвращаются на учебу в столицу.

Министр здравоохранения Владимир Караник встретился с журналистами в "Загорье" и сообщил, что всего здесь разместят 200 китайских студентов. Они будут находиться под медицинским наблюдением две недели и учиться дистанционно.

Речь идет о студентах, которые не были в контакте с больными коронавирусом COVID-19 и не посещали эпидемически неблагополучные районы, а также для которых были применены меры карантина в КНР, сказал министр. Это означает, что они уже были на карантине в Китае. Суть мероприятий в Беларуси в том, чтобы не допустить распространения коронавируса, которым люди могли заразиться во время перелета из Китая в Беларусь.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Понедельник, 17 Февраль 2020, 14:46
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