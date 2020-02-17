Минтруда: В 2030 году пятую часть населения страны составят пожилые

Минск, 17 февраля. Через 10 лет пожилые люди будут составлять пятую часть населения Беларуси. Такая оценка приводится в обосновании постановления правительства, которым планируется утвердить национальную стратегию "Достойное долголетие — 2030".

Разработчиком документа выступило Министерство труда и социальной защиты.

В обосновании отмечается, что социально-демографическое развитие страны "характеризуется долгосрочным и прогрессирующим процессом старения населения". "На начало 2019 года доля пожилых граждан (65 лет и старше) в общей численности населения составляла 15,2% (в 2010 году — 13,8%), что свидетельствует о высоком уровне старения населения", — отмечают разработчики стратегии.

По их мнению, на процессы старения оказывает влияние снижение уровня рождаемости.

"Усиливается тенденция старения населения. Согласно демографическому прогнозу, к 2030 году доля пожилых граждан будет составлять более пятой части населения страны (21%). Это указывает на устойчивый характер и интенсификацию процессов старения в перспективе", — говорится в обосновании.

Разработчики обращают внимание, что в условиях старения населения общество сталкивается с риском снижения численности трудоспособных граждан, снижением финансовой устойчивости пенсионной системы, ростом государственных расходов на здравоохранение и социальное обслуживание.

"Численность и доля населения трудоспособного возраста с 2010 по 2019 год снизилась на 370 тыс. человек, или на 3,8 процентного пункта, соответственно демографическая нагрузка населением старше трудоспособного возраста увеличилась с 373 до 433 человек на 1.000 человек трудоспособного возраста", — констатируют авторы стратегии.

По их мнению, признание масштаба и устойчивости процесса старения и его социально-экономических и иных последствий "обусловливает необходимость всестороннего учета вопросов старения при принятии решений во всех сферах жизнедеятельности общества и на всех уровнях государственного управления".

В стратегии говорится, что государство собирается в ближайшие 10 лет обеспечить защиту прав пожилых граждан, стимулировать людей к более долгой трудовой жизни, формировать "комфортный уровень" дохода пожилых.

С 17 по 27 февраля на сайте forumpravo.by пройдет общественное обсуждение документа.