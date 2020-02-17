В столичном Красном костеле начинается неделя белорусского языка и литературы

Минск, 17 февраля. В минском костеле Святых Симеона и Елены (Красный костел) 17 февраля начинается неделя белорусского языка и литературы, приуроченная к Международному дню родного языка, который по решению ЮНЕСКО отмечают 21 февраля.

Серия тематических мероприятий пройдет в костельной библиотеке имени Адама Мицкевича, сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

Вечером 17 февраля языковед Винцук Вячорка проведет занятие по культуре белорусского языка. 19 февраля в костеле отметят 130-летие со дня рождения священника и поэта Казимира Сваяка. В рамках этого события пройдет викторина на знание белорусской литературы.

20 февраля в костельной библиотеке состоится встреча, посвященная 85-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина (отмечается 24 февраля). Присутствующим будет предложено ознакомиться с его биографией и творчеством, а также вновь поучаствовать в викторине на знание белорусской литературы.

Непосредственно в Международный день родного языка, 21 февраля, в костеле проведут диктант по белорусскому языку. 22 февраля здесь пройдет конференция "Святой Шарбель по-белорусски", 23-го — литературный конкурс для детей на лучшую декламацию стихотворений белорусских поэтов.