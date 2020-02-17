Экспорт белорусских нефтепродуктов в 2019 году сократился почти на 20%

Минск, 17 февраля. В прошлом году экспорт белорусских нефтепродуктов в денежном выражении составил 5,2 млрд долларов, сократившись на 19,7% по сравнению с 2018 годом, свидетельствуют официальные статданные.

Поступления от экспорта нефтепродуктов уменьшились в 2019 году на 1,27 млрд долларов.

В физическом выражении экспорт нефтепродуктов в 2019 году составил 10,5 млн тонн (-11,7%).

Импорт нефти по сравнению с 2018 годом не изменился (18 млн тонн). При этом в прошлом году был резко сокращен импорт нефтепродуктов: в страну их поступило 247,4 тыс. тонн, что примерно в 12 раз меньше, чем в 2018 году.

О снижении экспорта нефтепродуктов в 2019 году ранее предупреждал вице-премьер Игорь Ляшенко. Он отмечал, что, поскольку Россия с 1 ноября 2018 года ограничила поставки нефтепродуктов в Беларусь, "миллион, может полтора миллиона тонн" из экспорта нефтепродуктов в 2019 году может "выпасть".

Россия в позапрошлом году подняла вопрос об ограничении поставок нефтепродуктов в Беларусь. Свою инициативу российские власти мотивировали потерями бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов с территории Беларуси.

Осенью 2018 года по итогам переговоров правительств двух стран вице-премьеры Беларуси Игорь Ляшенко и России Дмитрий Козак подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Протокол предусматривает, что с ноября 2018 года Беларусь из России может импортировать только нефтепродукты, которые не производит сама.

В 2020 году Беларусь испытывает сложности с экспортом нефтепродуктов из-за отсутствия контрактов на поставку российской нефти в прежних объемах.