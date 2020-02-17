Военные из США, Канады и Великобритании проинспектируют одну из белорусских воинских частей

Минск, 17 февраля. Военная инспекционная группа из представителей Соединенных Штатов, Канады и Великобритании 17—20 февраля проинспектирует одну из воинских частей Вооруженных сил Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Визит проходит в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Инспекцию проведут с целью подтверждения предоставленной Беларусью информации о находящихся в воинской части вооружениях и военной технике, количество которых по договору подлежит ограничению.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года, вступил в силу 17 июля 1992 года. Его участниками являются 28 государств Евразии, включая Беларусь, а также США и Канада. Цель документа заключается в "установлении безопасного и стабильного баланса обычных вооруженных сил в Европе", "ликвидации неравенств, наносящих ущерб стабильности и безопасности", а также в "ликвидации потенциала для осуществления внезапного нападения и начала крупномасштабных наступательных действий в Европе".

Кроме того, совместная миссия США, Литвы и Эстонии 17—21 февраля произведет над территорией Беларуси и России наблюдательный полет на шведском самолете для наблюдения SAAB-340. Цель миссии, которая пройдет в соответствии с положениями Договора по открытому небу, состоит в контроле военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями государств — членов ОБСЕ. К этому документу присоединились 34 государства. Беларусь и Россия участвуют в выполнении положений договора в составе единой группы.

Этот документ призван содействовать укреплению доверия между государствами посредством различных механизмов контроля за военной деятельностью и соблюдением договоренностей в области контроля над вооружениями. Документ устанавливает режим открытого неба, который позволяет государствам-участникам совершать облет территорий друг друга.