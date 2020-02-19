Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/02/19/ru_1033311/
Дата распечатки: 19.02.2020 14:15
 
19.02.2020 13:14 Экономика

Эксперты: Рецессия в Беларуси может наблюдаться в течение всего года

Минск, 19 февраля. С учетом неопределенности в нефтяной сфере есть риск того, что рецессия (снижение ВВП) в Беларуси будет наблюдаться в течение всего 2020 года. Такой прогноз содержится в квартальном экономическом обзоре, который подготовили эксперты Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC).

"Но такой сценарий вряд ли будет приемлем для властей. Поэтому можно ожидать, что на повестке дня вновь возникнут вопросы предоставления фискальных и монетарных стимулов", — прогнозируют они.

Эксперты BEROC обращают внимание на то, что российская нефть для Беларуси продолжает дорожать, и это ухудшает условия деятельности не только белорусских НПЗ, но и перспективы экономики в целом.

"Не позднее 2022 года в этом случае Беларусь вынуждена будет либо снижать объемы нефтепереработки, либо предлагать другие системные ответы на удорожание сырой нефти. Вместе с тем предоставить такие ответы сложно вследствие чрезвычайно важной роли сектора нефтепереработки для национальной экономики", — считают авторы обзора.

Они отмечают, что доля сектора нефтепереработки в ВВП составляет менее 1%, но "за счет масштабных отраслевых взаимосвязей, а также мультипликативного влияния на спрос влияние этого сектора затрагивает по меньшей мере 8,5% от ВВП".

"Кроме того, он (сектор нефтепереработки) играет важную роль в обеспечении внешней, фискальной, а также финансовой стабильности во всей экономике", — говорится в обзоре.

Белорусские власти, напомним, настаивают на получении компенсации за российский налоговый маневр. Кремль увязывает этот вопрос с "углублением интеграции" между двумя странами, но белорусские власти видят угрозу потери суверенитета в случае принятия российских предложений.

В январе 2020 года Россия из-за неурегулированного спора в нефтяной сфере сократила поставки углеводородного сырья в Беларусь. На этом фоне ВВП Беларуси в первый месяц нового года снизился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дмитрий Заяц, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 19 Февраль 2020, 14:15
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск