Лукашенко в Египте выступил против "всех видов гибридных войн"

Минск, 19 февраля. "Мы выступаем за мирное урегулирование региональных конфликтов, против всех видов гибридных войн, а также искусственной дестабилизации ситуации в разных странах", — заявил Александр Лукашенко после переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси 19 февраля в Каире.

По словам белорусского руководителя, которые приводит его пресс-служба, подходы обеих стран по основным вопросам международной повестки совпадают.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь осуждает любые проявления терроризма и выражает полную поддержку усилиям Египта в борьбе с этой угрозой. "Мы знаем, какую роль играет Египет в борьбе с терроризмом и какой вклад внесло это государство в противодействие терроризму", — отметил он.