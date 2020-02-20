Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/02/20/ru_1033411/
Дата распечатки: 20.02.2020 11:30
 
20.02.2020 11:19 Общество

По данным переписи населения 2019 года, в Беларуси проживает 9.413.446 человек

Минск, 20 февраля. По данным переписи населения, проведенной осенью 2019 года, в Беларуси проживает 9.413.446 человек, сообщила председатель Национального статистического комитета (Белстат) Инна Медведева на пресс-конференции о первых итогах переписи.

В столице проживает 2.018.281 человек, в Минской области — 1.471.240, в Брестской — 1.348.115, Витебской — 1.135.731, Гомельской — 1.388.512, Гродненской — 1.026.816, Могилевской — 1.024.751.

В переписи приняло участие 95% населения. 22% респондентов сделали это через интернет, 28% — на мобильных и стационарных участках, 48% — в ходе обходов по домам, 2% от переписи отказались.

(Будет дополнено.)

Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 20 Февраль 2020, 11:30
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск