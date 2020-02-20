По данным переписи населения 2019 года, в Беларуси проживает 9.413.446 человек

Минск, 20 февраля. По данным переписи населения, проведенной осенью 2019 года, в Беларуси проживает 9.413.446 человек, сообщила председатель Национального статистического комитета (Белстат) Инна Медведева на пресс-конференции о первых итогах переписи.

В столице проживает 2.018.281 человек, в Минской области — 1.471.240, в Брестской — 1.348.115, Витебской — 1.135.731, Гомельской — 1.388.512, Гродненской — 1.026.816, Могилевской — 1.024.751.

В переписи приняло участие 95% населения. 22% респондентов сделали это через интернет, 28% — на мобильных и стационарных участках, 48% — в ходе обходов по домам, 2% от переписи отказались.

(Будет дополнено.)