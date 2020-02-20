По данным Госпогранкомитета, большинство иностранцев, пересекавших белорусскую границу в прошлом году, направлялись из Литвы, России и Польши

Минск, 20 февраля. В 2019 году белорусскую границу пересекли более 26 млн человек. Такие данные были обнародованы 20 февраля на расширенном заседании коллегии Государственного пограничного комитета, сообщает пресс-служба ведомства.



Примерно такой же показатель (26,5 млн) был зафиксирован и в 2018 году.



"В количественном рейтинге посетителей Беларуси больше всего гостей приехало из сопредельной Литвы — около 888 тысяч граждан. Вторая позиция за россиянами — более 683 тысяч человек, третья — у граждан Польши. Их побывало в нашей стране более 432 тысяч", — говорится в сообщении.



При этом отмечается, что "с каждым годом существенно возрастает интерес к пересечению границы авиатранспортом, в сравнении с 2018-м число граждан, проследовавших самолетами, увеличилось на 16,3%".

За 2019 год пограничники самостоятельно и во взаимодействии с правоохранительными органами пресекли 20 каналов незаконной миграции, задержали 32 человека — их организаторов и пособников.



Всего за нарушение законодательства о госгранице было задержано около четырех тысяч человек. Среди них выявлен 371 нарушитель госграницы: 333 — на "зеленой" границе, 38 — в пунктах пропуска.

В результате деятельности по пресечению незаконного перемещения материальных ценностей в доход государства было обращено около трех миллионов белорусских рублей, вскрыто и пресечено 18 каналов контрабанды наркотиков. Из нелегального оборота при перемещении через госграницу изъято более тонны наркотических средств, что в два раза больше, чем в 2018 году.

В минувшем году на границе оборудовано "более 58 новых рубежей охраны с пограничными дорогами и контрольно-следовыми полосами". "Появились более 90 км заграждений для оснащения сигнализационными средствами. Сигнализационными комплексами прикрыто свыше 97 километров границы. Сегодня общая их протяженность составляет около 610 км", — отмечается в сообщении Госпогранкомитета.

В рамках демаркации государственной границы с Украиной обозначено более 548 км границы, установлено 1.169 погранзнаков.