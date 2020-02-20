Беларусь купила два танкера нефти с перевалкой в порту Клайпеды

Минск, 20 февраля. Беларусь купила два танкера нефти с перевалкой в Литве. Прибытие судов ожидается в марте, сообщили БелаПАН в концерне "Белнефтехим".

Танкеры доставят по 85 тысяч тонн нефти в Клайпеду. Откуда придет нефть, а также названия танкеров "Белнефтехим" обещает уточнить позже.

В конце января Беларусь закупила 86 тысяч тонн нефти в Норвегии, которая была доставлена танкером "Брейвикен" в Клайпеду, а затем по железной дороге переправлена на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод.

Минск занимается поиском альтернативных поставщиков нефти из-за разногласий с Россией по ценам на сырье. Белорусские НПЗ пока не подписали долгосрочные контракты с крупными российскими поставщиками. Закупка российского сырья осуществляется только по договоренности с нефтяными компаниями группы "Сафмар" близкого к Лукашенко российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке, обеспечивая в первую очередь потребности в топливе на внутреннем рынке.

Александр Лукашенко 14 февраля заявил, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, раз они поставляют продукт по мировой цене. По словам Лукашенко, сейчас прорабатывается вопрос поставок нефти через Польшу. "Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе", — пояснил он.

Кроме того, заявил Лукашенко, рассматривается вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба". В этом случае "не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь — качать из Европы".

Для поставок нефти, по его словам, также будут задействованы порты стран Балтии. В этом вопросе "могут оказать содействие Соединенные Штаты". "Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь Прибалтийский регион", — сказал глава государства о возможной схеме работы Новополоцкого НПЗ.

Таким же образом, по его мнению, может работать и нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Нефть будет поступать через Черное море, а готовой продукцией ее переработки Беларусь сможет обеспечивать всю Украину и частично Европу.

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что американские "производители энергоресурсов готовы обеспечить" Беларусь "необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам".

В декабре 2019 года Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти, в соответствии с которым в 2020 году Беларусь должна получить 24 млн тонн российской нефти.