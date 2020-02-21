Лукашенко наградил председателя немецко-российского товарищества

Минск, 21 февраля. "За особые заслуги в гуманитарной и благотворительной деятельности, значительный вклад в установление и развитие международных культурных связей" председатель Немецко-российского товарищества Хайнц-Рудольф Георг Вемайер награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ 21 февраля подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

В релизе ошибочно указана географическая принадлежность товарищества — "земля Виттенберг". В действительности это район, расположенный в федеральной земле Саксония-Анхальт. Награжденный — житель деревни Бюльциг, которая входит в состав города Цана-Эльстер этого района.