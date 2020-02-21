Лукашенко и Путин обсудили поставки нефти

Минск, 21 февраля. Владимир Путин предложил компенсировать Минску доходы в 300 млн долларов, "выпадающие из-за налогового маневра", сообщает российский телеграм-канал "Пул № 3".

О состоявшемся 21 февраля телефонном разговоре Лукашенко и Путина сообщает также белорусский телеграм-канал "Пул Первого". "Центральная тема телефонного разговора президентов Беларуси и России — поставки нефти", — говорится в сообщении.



Официальной информации о беседе пока нет.

В декабре 2019 года Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти, в соответствии с которым в 2020 году Беларусь должна получить 24 млн тонн российской нефти.

В начале 2020 года российские компании прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия подписанных контрактов. Нефть не поставляют без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео по итогам переговоров с Александром Лукашенко заявил, что американские "производители энергоресурсов готовы обеспечить" Беларусь "необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам".

Лукашенко 14 февраля заявил, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, раз они поставляют продукт по мировой цене. Тогда же он предупредил, что Беларусь начнет отбор транзитной российской нефти из нефтепровода "Дружба", если Россия в феврале не поставит нефть в нужных объемах.