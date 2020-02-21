Минздрав: В январе зарегистрировано четыре укуса клещей

Минск, 21 февраля. В январе зарегистрировано четыре укуса клещей, сообщил Минздрав.

"Аномально теплая погода зимы 2020 года создает условия для ранней активизации иксодовых клещей на территории нашей страны. Только за январь, по данным организаций здравоохранения, зарегистрировано 4 случая присасывания иксодовых клещей в Гомельской, Гродненской области и г. Минске. В сравнении с 2019 годом первые пострадавшие наблюдались лишь в феврале", — отмечается в релизе пресс-службы ведомства.

Минздрав напоминает, что с весны до поздней осени существует возможность заражения человека клещевыми инфекциями. Чтобы избежать "подобных неприятных встреч", необходимо соблюдать правила поведения, "особенно на территории, опасной в отношении иксодовых клещей (лесная зона)". При посещении лесных зон одеваться таким образом, "чтобы препятствовать проникновению клещей под одежду". При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения.