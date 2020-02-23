Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества

Минск, 23 февраля. Александр Лукашенко поздравил солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, а также белорусских ветеранов с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси, который отмечается 23 февраля.

"Следуя принципам преданности Родине, верности присяге и готовности защищать интересы страны и народа, вы олицетворяете мощь и силу нашего суверенного государства, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — В год 75-летия Великой Победы мы чтим память офицеров и солдат, отдавших жизнь во имя будущего своего народа. Склоняем голову перед теми, кто пал в бою, исполняя интернациональный долг. Восхищаемся доблестью и отвагой всех, кто вставал на защиту мира с оружием в руках и кто сегодня в условиях новых глобальных угроз берет на себя ответственность за спокойствие и порядок на родной земле".

"Убежден, что подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, мужество и героизм воинов-интернационалистов, стремление военнослужащих действующей армии продолжить славные традиции старших поколений являются достойным ориентиром и примером истинного патриотизма для белорусской молодежи", — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал всем "крепкого здоровья, профессиональных успехов и мирной службы".