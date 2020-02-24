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Дата распечатки: 24.02.2020 13:02
 
24.02.2020 11:26 Политика, Беларусь — Евросоюз

В Беларусь прибыла делегация Европарламента

Минск, 24 февраля. Делегация Европарламента по связям с Беларусью 24 февраля прибыла с визитом в Минск для ознакомления с ситуацией в стране.

В составе делегации — заместители главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевски (Литва) и Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва).

Как сообщила пресс-служба представительства ЕС в Беларуси, цель визита, который продлится до 28 февраля, ознакомление новоизбранных членов Европарламента с ситуацией в стране и основными направлениями сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью.

В ходе визита запланированы встречи европарламентариев с представителями белорусских властей, политической оппозиции, аналитических центров и гражданского общества, а также студентами.

Помимо Минска Евродепутаты посетят Гродно. Они ознакомятся с ходом реализации двух проектов в Минской и Гродненской областях, финансовую поддержку которых осуществляет Евросоюз.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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