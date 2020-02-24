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Дата распечатки: 24.02.2020 11:29
 
24.02.2020 10:02 Фото

Торжественное мероприятие по случаю Международного дня родного языка

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21 февраля в Минске МИД совместно с Национальной комиссией Беларуси по делам ЮНЕСКО, Национальной библиотекой и компанией A1 провел торжественное мероприятие по случаю Международного дня родного языка.

На снимках:
4 — заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас;
5 — директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский;
7 — директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко;
8 — постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий;
9 — посол Великобритании Жаклин Перкинс и посол Франции Дидье Канесс;
10 — посол Италии Марио Бальди;
11 — посол Австрии Алоизия Вёргеттер;
12 — посол Украины Игорь Кизим;
13 — посол Израиля Алон Шогам;
14 — посол России Дмитрий Мезенцев;
15 — посол Литвы Андрюс Пулокас.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Понедельник, 24 Февраль 2020, 11:29
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