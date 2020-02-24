Минздрав усилил санитарно-эпидемиологический надзор из-за распространения коронавируса в Европе

Минск, 24 февраля. Министерство здравоохранения с 24 февраля усилило санитарно-эпидемиологический надзор в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира, сообщила пресс-служба ведомства.

"Организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из Италии, и медицинское наблюдение за ними. Внесены дополнения в "Комплексный план мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса COVID-19", предусмотрены дополнительные мероприятия в отношении граждан, которые прибывают из закрытых на карантин стран, — говорится в сообщении ведомства. — В том числе усилены меры безопасности, организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля и забора материала для проведения лабораторных исследований в национальном аэропорту Минск. Министерство здравоохранения Беларуси рекомендует своим гражданам по возможности воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин".

В релизе отмечается, что сегодня глава Минздрава Владимир Караник провел совещание, в котором приняли участие заместители министра спорта и туризма. Чиновники уточнили график пребывания в Беларуси иностранных спортсменов, обсудили вопросы перемещения делегаций во время международных соревнований, разработали план, предусматривающий "дополнительные мероприятия" для спортсменов и членов делегаций.

На 24 февраля через санитарный контроль на госгранице Беларуси прошли 568.519 человек, в том числе 1.137 человек, находившихся в Китае в течение предыдущих 14 дней. У 27 человек выявлены симптомы респираторного заболевания, результаты лабораторного исследования отрицательные.

Всего с симптомами острой респираторной инфекции выявлено 82 человека, которые ранее находились в Китае. Все они госпитализированы в инфекционные стационары, где получили необходимую медпомощь и прошли через лабораторные исследования. "В шести случаях были идентифицированы вирусы гриппа (вирус гриппа В и вирус гриппа А (H1N1), в одном случае — другие респираторные вирусы, в шести случаях — микоплазма, в одном случае — микст-инфекция (вирус гриппа А (H1N1) + микоплазма). В 68 случаях — результаты исследований на вирусы отрицательные", — отметили в пресс-службе Минздрава.

Сейчас в стране под медицинским наблюдением находятся 542 человека. В отношении 712 лиц медицинское наблюдение завершено.

В Беларусь прибыли 325 студентов из КНР, обучающихся в белорусских вузах. "Из них 141 студент сейчас находится под медицинским наблюдением в СОК "Бригантина" и в Минском областном центре медицинской реабилитации "Загорье", за 184 студентами медицинское наблюдение закончено", — сообщило ведомство.

На 24 февраля в ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" прибыло 196 работников из КНР, в индустриальный парк "Великий камень" — 69. Они временно изолированы в отдельные помещения и находятся под медицинским наблюдением. "Симптомы инфекционных заболеваний у данных лиц отсутствуют", — подчеркнула пресс-служба.

По информации Государственной комиссии здравоохранения КНР, на 8.00 24 февраля зарегистрировано 77.262 случая заболевания. Объявлено о снижении уровня угрозы заболевания коронавирусом в провинциях Юньнань и Гуйчжоу с первого (наивысшего) уровня до третьего, Гуандун и Шаньси — с первого до второго. Ранее о снижении уровня опасности заявили медицинские власти провинций Ганьсу и Ляонин.

Подтвержден 2.101 случай заболевания в 28 странах (Австралия, Бельгия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Египет, Израиль, Индия, Иран, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Ливия, Малайзия, Непал, ОАЭ, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Финляндия, Франция, Швеция, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония).