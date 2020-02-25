Назначены новые первые заместители глав МВД и КГБ

Минск, 25 февраля. Бывший руководитель наркоконтроля МВД полковник Геннадий Казакевич назначен первым заместителем министра внутренних дел. Такое решение принял 25 февраля Александр Лукашенко, сообщил телеканал "Беларусь 1".

Должность начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Беларуси Казакевич занимал с апреля 2017 года.

Лукашенко также назначил генерал-майора Сергея Теребова первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности. С мая 2014 года Теребов работал начальником управления КГБ по Гомельской области.

Новым начальником управления КГБ по Гомельской области назначен полковник Александр Мельников.

Игорь Сергеенко, который ранее являлся первым заместителем председателя КГБ, в декабре 2019 года был назначен главой Администрации президента.