Белорусская делегация во главе с вице-премьером Дворником находится с рабочим визитом в Узбекистане

Минск, 25 февраля. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник возглавляет делегацию, которая находится с рабочим визитом в Узбекистане.



Как сообщает пресс-служба правительства, визит проходит с 24 по 27 февраля. В его программе — встреча с премьер-министром Узбекистана Абдулой Ариповым, переговоры с министрами сельского хозяйства и транспорта, а также с председателем Госкомитета ветеринарии и развития животноводства.



Помимо этих встреч Владимир Дворник примет участие в мероприятиях Белорусско-узбекского аграрного форума, посетит Ташкентский завод сельскохозяйственной техники, комбинат "Ташкентвино" и кондитерскую фабрику "Краферс".



По данным Белстата, товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2019 году вырос в полтора раза и составил 239,1 млн долларов, в том числе экспорт — 188,5 млн (+65,8%), импорт — 50,6 млн (+15,3%). Положительное сальдо составило 137,9 млн долларов.