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Дата распечатки: 25.02.2020 16:32
 
25.02.2020 14:56 Экономика

Белорусская делегация во главе с вице-премьером Дворником находится с рабочим визитом в Узбекистане

Минск, 25 февраля. Заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник возглавляет делегацию, которая находится с рабочим визитом в Узбекистане. 

Как сообщает пресс-служба правительства, визит проходит с 24 по 27 февраля. В его программе — встреча с премьер-министром Узбекистана Абдулой Ариповым, переговоры с министрами сельского хозяйства и транспорта, а также с председателем Госкомитета ветеринарии и развития животноводства.

Помимо этих встреч Владимир Дворник примет участие в мероприятиях Белорусско-узбекского аграрного форума, посетит Ташкентский завод сельскохозяйственной техники, комбинат "Ташкентвино" и кондитерскую фабрику "Краферс".

По данным Белстата, товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2019 году вырос в полтора раза и составил 239,1 млн долларов, в том числе экспорт — 188,5 млн (+65,8%), импорт — 50,6 млн (+15,3%). Положительное сальдо составило 137,9 млн долларов.

Марина Носова, БелаПАН.

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