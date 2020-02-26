Отменена встреча делегации Европарламента с белорусскими депутатами

Отменена запланированная 26 февраля в Палате представителей встреча делегации Европарламента с белорусскими депутатами. Она не состоится по инициативе европейской стороны, сообщил журналистам председатель постоянной комиссии по международным делам нижней палаты Андрей Савиных.

"С сожалением вынужден сообщить, что встреча, которая была запланирована с делегацией Европарламента, не состоится, — сказал Савиных. — Встреча не будет проведена по вине европейской стороны".