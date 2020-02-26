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Дата распечатки: 26.02.2020 16:51
 
26.02.2020 16:25 Видео, Власть, Беларусь — Евросоюз

Отменена встреча делегации Европарламента с белорусскими депутатами

Отменена запланированная 26 февраля в Палате представителей встреча делегации Европарламента с белорусскими депутатами. Она не состоится по инициативе европейской стороны, сообщил журналистам председатель постоянной комиссии по международным делам нижней палаты Андрей Савиных.

"С сожалением вынужден сообщить, что встреча, которая была запланирована с делегацией Европарламента, не состоится, — сказал Савиных. — Встреча не будет проведена по вине европейской стороны".

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Среда, 26 Февраль 2020, 16:51
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