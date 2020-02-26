Количество индивидуальных предпринимателей за последние 12 месяцев выросло на 6,3%

Минск, 26 февраля. По данным Белстата, на 1 февраля 2020 года в стране действовало 143,1 тыс. юридических лиц и 260,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Количество юрлиц по сравнению с такой же прошлогодней датой выросло на 0,5%, ИП — на 6,3%.

Наибольшее количество юрлиц находилось в Минске — 51.975 (за 12 месяцев их число выросло на 1,5%). В Минской области их было 26.031 (+0,1%), в Брестской — 14.546 (-0,6%), Гомельской — 13.912 (-0,3%), Витебской — 13.104 (+0,1%), Могилевской — 11.976 (-0,7%), Гродненской — 11.526 (+0,7%).

Наибольшее количество ИП также находилось в Минске — 79.983 (за год их количество увеличилось на 5,8%). В Минской области насчитывалось 42.615 ИП (рост на 8%), в Брестской — 34.643 (+5,8%), Гомельской — 28.993 (+6,2%), Гродненской — 26.419 (+7,4%), Могилевской — 25.008 (+6%), Витебской — 22.800 (+5,1%).

Удельный вес организаций государственной и с долей государства форм собственности составил 12,2% общего количества действующих организаций и по сравнению с показателем годичной давности снизился на 0,2 процентного пункта.

Из 143,1 тыс. организаций в сфере производства работали 31,8 тыс. (22,2% общего количества), в сфере услуг — 111,3 тыс. (77,8%).

В 2019 году зарегистрировано 10.770 юридических лиц, 37.438 индивидуальных предпринимателей. Ликвидировано 10.126 юридических лиц, прекратили деятельность 25.208 индивидуальных предпринимателей.