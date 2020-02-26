Минск, 26 февраля. Беларусь рассчитывает получить более 60 млн долларов компенсации за грязную нефть, сообщили БелаПАН в концерне "Белнефтехим".

В концерне отметили, что на минувшей неделе Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации за грязную нефть из расчета 15 долларов за баррель. Мозырский НПЗ переработал 563 тыс. тонн грязной нефти. Таким образом, Беларусь рассчитывает получить 61,6 млн долларов компенсации от российской "Транснефти".

Кроме того, сообщили в "Белнефтехиме", стороны продолжают обсуждать компенсацию потерь за поврежденное оборудование на Мозырском НПЗ. Эти потери ранее оценивали в 20 млн долларов.

В апреле 2019 года "Белнефтехим" обнаружил в российской нефти повышенное содержание дихлорэтана. Чтобы избежать аварии на НПЗ, концерн снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как иностранные потребители отказались принимать некачественное сырье, транзит по нефтепроводу "Дружба" был приостановлен.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что из-за поставок некачественной нефти Беларусь потеряла "огромные деньги" — сотни миллионов долларов. Оценкой ущерба от аварии на "Дружбе" занималась рабочая группа, созданная Беларусью и Россией. В концерне "Белнефтехим" рассчитывали до конца 2019 года получить компенсацию основной массы потерь из-за поставок грязной нефти, однако в этот срок решить вопрос не удалось.