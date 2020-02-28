Евродепутат Карин Карлсбро заявила о необходимости упрощения процедур прохождения границы между Беларусью и ЕС

Минск, 28 февраля. Находящаяся в Беларуси с пятидневным визитом делегация Европарламента 28 февраля посетила автодорожный пункт пропуска "Брузги" на границе с Польшей, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета.

Делегаты осмотрели инфраструктуру пункта и ознакомились с порядком проведения пограничного и таможенного контроля людей и транспорта. Их интересовали вопросы эффективности мер противодействия трансграничной преступности, которые принимает Госпогранкомитет на внешней границе ЕС.

Заместитель главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Карин Карлсбро отметила, что развитие пограничной инфраструктуры является важнейшей частью программы сотрудничества Евросоюза с Беларусью.

"Мы приехали сюда в том числе чтобы посмотреть, как обстоят дела на границе, в этом пункте пропуска, — сказала она. — Что касается будущих обсуждений в Европарламенте данных вопросов, мы, конечно, будем выносить эту проблему, потому что прошло то время, когда границы рассматривались как границы. Границы должны стать мостом для упрощения процедур перемещения людей и товаропотоков между странами. Пересечение границы не должно занимать много времени, и мы должны приложить все необходимые усилия для упрощения этих процедур".

Делегаты Европарламента обсудили с представителями Госпогранкомитета вопросы сотрудничества со странами ЕС "в рамках противодействия общим вызовам и угрозам на границе Республики Беларусь и Евросоюза". Кроме того, была отмечена необходимость повышения пропускной способности пунктов пропуска в целях развития торгово-экономических отношений.

Стороны признали, что граница должна служить не только "барьером на пути противоправной деятельности", но и "служить мостом для законопослушных граждан".

Заявлено также о необходимости сохранить приоритет проектов, связанных с границей, в программах трансграничного сотрудничества и инициативы "Восточное партнерство".

Делегация Европейского парламента посещает Беларусь 24—28 февраля. В ее составе заместители главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевски (Литва) и Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва).

Цель визита — ознакомление новоизбранных членов Европарламента с ситуацией в стране и основными направлениями сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью.

В ходе визита европарламентарии встретились с представителями белорусских властей, политической оппозиции, аналитических центров и гражданского общества.