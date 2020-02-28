28.02.2020 20:25 Видео, Власть
Пресс-конференция министра здравоохранения
Ситуация с коронавирусом в Беларуси контролируемая, для паники нет поводов, заявил министр здравоохранения Владимир Караник на пресс-конференции в Минске 28 февраля.
Ситуация с коронавирусом в Беларуси контролируемая, для паники нет поводов, заявил министр здравоохранения Владимир Караник на пресс-конференции в Минске 28 февраля.
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