В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса

Минск, 28 февраля. В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Он был выявлен у гражданина Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля, сообщает Министерство здравоохранения.

27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана.

"Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии, Министерством здравоохранения Республики Беларусь было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля. При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", — говорится в сообщении.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV, отмечает Минздрав.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв коронавируса в мире в настоящее время составляет более 2.800, инфицированы — более 82.500 человек.