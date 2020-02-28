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Дата распечатки: 28.02.2020 11:42
 
28.02.2020 10:25 Общество

БНТУ переводят на индивидуальную программу обучения в связи с выявлением у студента коронавируса

Минск, 28 февраля. Белорусский национальный технический университет (БНТУ) переводится на индивидуальную программу обучения в связи с выявлением коронавируса COVID-2019 у студента, прибывшего из Ирана. Об этом сообщил журналистам 28 февраля министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

"Сейчас совместно с Минобразования мы организовываем для студентов БНТУ индивидуальную программу обучения для того, чтобы максимально разобщить потоки движения пациентов и исключить их пересечение", — сказал он. 

(Будет дополнено.)

Ирина Турчина, БелаПАН.

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