БНТУ переводят на индивидуальную программу обучения в связи с выявлением у студента коронавируса

Минск, 28 февраля. Белорусский национальный технический университет (БНТУ) переводится на индивидуальную программу обучения в связи с выявлением коронавируса COVID-2019 у студента, прибывшего из Ирана. Об этом сообщил журналистам 28 февраля министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.



"Сейчас совместно с Минобразования мы организовываем для студентов БНТУ индивидуальную программу обучения для того, чтобы максимально разобщить потоки движения пациентов и исключить их пересечение", — сказал он.



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