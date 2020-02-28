Минэкономики: Мы не можем опираться на интеграцию в ЕАЭС как определяющий фактор развития

Минск, 28 февраля. Беларусь при выстраивании своей экономической политики не может опираться на интеграцию в ЕАЭС как определяющий фактор развития, заявил министр экономики Александр Червяков 28 февраля на расширенном заседании коллегии ведомства.

Он отметил, что белорусская сторона выступает за исключение разного рода изъятий и ограничений из торговли в рамках ЕАЭС, однако другие страны "не готовы к полноценной кооперации".

"Это означает, что, определяя стратегические векторы развития экономики, мы не можем полагаться на фактор союзной интеграции как определяющий. Об этом же свидетельствует процесс подготовки документов в рамках Союзного государства", — заявил Червяков.

Поэтому, подчеркнул он, Беларуси нужно развивать экономическую интеграцию и по другим направлениям.

"Нужно использовать для продвижения белорусского экспорта соглашения между ЕАЭС и третьими странами. Также не задействован потенциал двустороннего сотрудничества в торговле услугами и инвестициями", — сказал Червяков.

По его мнению, новые направления экономической интеграции могут внести заметный вклад в прирост ВВП.

"Предварительные оценки показывают, что новые направления экономической интеграции могут обеспечить прирост ВВП на 5-6 млрд долларов к концу следующей пятилетки. Необходимо аналитическое обеспечение этой задачи", — отметил Червяков и поручил подготовить молодых аналитиков, которые помогут Минэкономики провести анализ интеграционных процессов.