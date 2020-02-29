Дуэт VAL представит Беларусь на "Евровидении-2020"

Минск, 29 февраля. Дуэт VAL представит Беларусь на 65-м международном конкурсе песни "Евровидение-2020".

Вокалистка Лера Грибусова и саундпродюсер Влад Пашкевич с белорусскоязычной песней "Да відна" ("До рассвета") заняли первое место по сумме голосования профессионального жюри и зрителей в рамках национального отбора. Финальное шоу состоялось поздним вечером 28 февраля.

"Евровидение-2020" пройдет в Нидерландах. В нем примет участие 41 страна. В первом полуфинале 12 мая выступят 17 стран, во втором 14 мая — 18.

В первый полуфинал вместе с представителями Беларуси по итогам январской жеребьевки попали исполнители из Австралии, Азербайджана, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Мальты, Норвегии, Северной Македонии, Словении, России, Румынии, Швеции, Хорватии, Украины. Эти же страны проголосуют за участников полуфинала.

Страны — основатели конкурса Италия, Испания, Германия, Франция, Великобритания и организатор конкурса этого года Нидерланды сразу попадают в финал 16 мая, однако они голосуют за участников обоих полуфиналов. Германия, Италия и Нидерланды будут оценивать конкурсантов первого полуфинала, Испания, Франция и Великобритания — второго.

Порядковые номера участников обоих полуфиналов будут определены позже решением продюсеров шоу.

Беларусь участвует в "Евровидении" с 2004 года. В финал представители страны выходили в 2007 году (Дмитрий Колдун), 2010-м (группа "3+2"), 2013-м (Алена Ланская), 2014-м (Тео), 2017-м (NaviBand) и 2019-м (Зена). Лучшим стал результат Колдуна (шестое место).