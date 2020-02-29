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Дата распечатки: 29.02.2020 21:17
 
29.02.2020 19:42 Спорт

Соболенко выиграла крупный теннисный турнир в Дохе

Минск, 29 февраля. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-е место в рейтинге ВТА) выиграла крупный турнир в Дохе (Катар) с призовым фондом 2.939.695 долларов США.

29 февраля в финальном матче она победила чешку Петру Критову (11) — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

В первом круге (1/32 финала) "посеянная" под девятым номером Соболенко была свободна. На пути к финалу она обыграла Анетт Контавейт из Эстонии (22) — 7:5, 2:6, 7:5, Марию Саккари из Греции (20) — 6:3, 6:0, китаянку Сайсай Чжэн (37) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3 и российскую теннисистку Светлану Кузнецову (46) — 6:4, 6:3.

Нынешний титул в карьере 21-летней Соболенко как одиночного игрока стал шестым, а финал — десятым.

В парном разряде соревнований в Дохе она дошла до четвертьфинала (третий круг).

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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