В Беларуси пройдет совместная тренировка белорусских миротворцев и подразделений морской пехоты Великобритании

Минск, 1 марта. С 1 по 14 марта в Беларуси пройдет совместная тренировка миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады и подразделений морской пехоты Великобритании.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, тренировка пройдет в рамках подготовки белорусских миротворцев к участию в миротворческой деятельности ООН.

Для подготовки к тренировке 29 февраля в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения. Сегодня ожидается прибытие основного состава британских морских пехотинцев.