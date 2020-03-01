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Дата распечатки: 01.03.2020 09:28
 
01.03.2020 08:55 Безопасность, Политика

В Беларуси пройдет совместная тренировка белорусских миротворцев и подразделений морской пехоты Великобритании

Минск, 1 марта. С 1 по 14 марта в Беларуси пройдет совместная тренировка миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады и подразделений морской пехоты Великобритании.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, тренировка пройдет в рамках подготовки белорусских миротворцев к участию в миротворческой деятельности ООН.

Для подготовки к тренировке 29 февраля в Беларусь прибыли британские военнослужащие из состава передовой группы сопровождения снаряжения. Сегодня ожидается прибытие основного состава британских морских пехотинцев.

 

Андрей Середа, БелаПАН.

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