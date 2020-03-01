В Беларуси выявлен еще один случай COVID-19

Минск, 1 марта. Один из тестов на коронавирус у жительницы Витебска дал положительный результат, сообщает Минздрав.

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса COVID-19, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Она отметила, что "тесты выполнялись в рамках активного лабораторного контроля граждан, которые вернулись из эпидемиологически неблагоприятных районов".

По словам Бородун, белоруска и двое ее коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что какое-то время они провели в Северной Италии, их вызвали в учреждение здравоохранения, где у всех были взяты тесты и анализы.

"Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные", — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что сейчас в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента: студент из Ирана, его будущий тесть и жительница Витебска. У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений заболевания нет.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Вирус был выявлен у него 27 февраля, сейчас иранец изолирован в столичной инфекционной больнице. Также там находится девушка студента, ее родители и двоюродная сестра.

С 28 февраля по 15 марта закрыт Белорусский национальный технический университет в целях недопущения возможного распространения коронавируса. Общежития некоторых вузов закрыты для посещения. 26 одногруппников студента из Ирана и 7 преподавателей поместили для обследования на коронавирус в госпиталь в Боровлянах.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге 28 февраля заявил, что ВОЗ объявляет максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса. Его заявление опубликовано на сайте организации. "Наши эпидемиологи постоянно отслеживают эти изменения, и в настоящее время мы повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне, — говорится в заявлении. — То, что мы видим на данный момент, связано с эпидемиями COVID-19 в нескольких странах, но большинство случаев все еще можно проследить до известных контактов или кластеров случаев. Мы пока не видим доказательств того, что вирус свободно распространяется в сообществах. Пока это так, у нас все еще есть шанс сдержать этот вирус, если будут приняты решительные меры для раннего выявления случаев заболевания, изоляции и ухода за пациентами и отслеживания контактов".

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 87.544 человека. Умерли 2.995 заболевших, выздоровели 41.960 человек.